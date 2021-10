Stranda vann etter sterk 2. omgang

Sport

Kampfakta Stranda-Godøy 4-3 (1-2) Mål: 1-0 Jonas Flo (11), 1-1 Ole Martin Godø (14), 1-2 Even Saure Rustadstuen (25), 2-2 Daniel Aal Norangshol (51), 3-2 Flo (72), 3-3 Ruben Hoddevik Knudsen (74), 4-3 Øyvind Kjellstad Fjørstad (76).

Dommar: Jonny Dyb, Giske IL

– Sesongen har vore om lag som eg venta, konkluderte Kalle Hjelle etter at Stranda slo Godøy 4–3 søndag ettermiddag. Stranda-trenaren håpar no at dei kan avslutte sesongen med eit godt resultat borte mot formlaget Volda 2 komande torsdag.